Из Новосибирска в Таиланд пока не планируют запускать прямые рейсы

Из Новосибирска до Бангкока можно долететь с пересадкой в Иркутске.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Авиакомпания S7 пока не планирует запускать прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок. Однако без пересадки до столицы Таиланда можно долить из Иркутска. Прямые рейсы авиаперевозчик запускает со 2 ноября.
— Рейсы вводятся постепенно, информация периодически обновляется. Пока нет информации по вылетам из других городов. Следите за новостями на сайте, самые оперативные данные сразу же размещаем, — пояснили Горсайту в авиакомпании.
Из Новосибирска в Таиланд можно улететь с пересадкой в Иркутске. Время пересадки разнится от четырех часов до суток. Стоимость билетов также различается — от 48 150 рублей 2 ноября, а через два дня можно будет улететь за 37 500 рублей.
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