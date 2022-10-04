10 квартир в доме предусмотрены для бюджетников, а 3 — для детей-сирот. Фото: правительство НСО

В селе Венгерово под Новосибирском сдали 13-квартирный дом для льготников. Здание состоит из трех этажей, его площадь более 650 квадратов. 10 квартир в доме предусмотрены для работников бюджетной сферы: учителей, медиков, участковых, а 3 — для детей-сирот.

— На данный момент на территории Новосибирской области в эксплуатацию введены уже 4 дома — помимо Венгерово, сданы два 6-квартирных дома в Татарском районе, которые предназначены только для детей-сирот, и такой же 6-квартирный дом в Кыштовском районе. Строительство еще 25 жилых домов ведется в Болотнинском, Сузунском, Татарском, Черепановском, Маслянинском и других районах области, — сообщил и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

Колмаков отметил, что в 2022 году для строительства льготного жилья было выделено 1,2 миллиарда рублей. Начато строительство 43 домов. Все они возводятся по разным проектам и рассчитаны на 6, 9, 12 и 13 квартир.

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