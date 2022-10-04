В Новосибирске приступили к контрольной сборке стелы на площади Калинина

Вертикально стелу планируют установить 20 октября. Фото: «Зеленый Новосибирск»

В Новосибирске начали контрольную сборку стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Ход работы проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его заместители Анна Терешкова и Олег Клемешов, а также представили подрядной организации.

— На объекте обустроили фундамент под стелу, идут работы по устройству ливневой канализации, по строительству металлического каркаса стелы, проводится вертикальная планировка на площадке, а также восстановление вентиляционных выпусков, — сообщил портал «Зеленый Новосибирск».

По словам мэра, работы по сборке стелы будут вестись параллельно с благоустройством площади Калинина: укладкой плитки и газона. 20 октября стелу должны будут установить вертикально, а 3 ноября пройдет торжественное открытие памятника.

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