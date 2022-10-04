В Новосибирске бухгалтер больницы присвоила себе 650 тысяч рублей

Бухгалтер из Новосибирска похитила 650 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Бухгалтера «Центральной клинической больницы» в Новосибирске обвиняют в присвоении денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным следователей, в период с декабря 2020 года по август 2021 года 39-летняя женщина получала деньги от администраторов отдела платных услуг. Часть средств сибирячка похищала.
О преступлении стало известно после проверки кассы. В общей сложности жительница Новосибирска похитила почти 650 тысяч рублей.
В отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ – «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Зампрокурора НСО Игорь Мищенко уже утвердил обвинительное заключение.
− По делу заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемой наложен арест, − отметили в публикации.
Женщина признала свою вину. Она частично возместила ущерб. Уголовное дело направили в Советский районный суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер