В Новосибирске 14-летняя школьница надышалась газом из баллончика и умерла. Фото: соцсети.
В Новосибирске не стало 14-летней школьницы. Как говорят её друзья, девочка надышалась газом из баллончика с отравой для клещей и умерла. Трагедия произошла 1 октября, а 4 октября подростка похоронили в родном Карасуке.
– Она вдохнула распылитель от клещей. Отравилась. У нее остановилось сердце, – рассказали КП-Новосибирск друзья девочки.
По предварительным данным, подросток вдохнула газ для изменения сознания и получения новых ощущений. Какое-то время после этого девочка была еще жива.
В СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать случившееся.
КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер