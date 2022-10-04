В Новосибирске 14-летняя школьница надышалась газом из баллончика и умерла. Фото: соцсети.

В Новосибирске не стало 14-летней школьницы. Как говорят её друзья, девочка надышалась газом из баллончика с отравой для клещей и умерла. Трагедия произошла 1 октября, а 4 октября подростка похоронили в родном Карасуке.

– Она вдохнула распылитель от клещей. Отравилась. У нее остановилось сердце, – рассказали КП-Новосибирск друзья девочки.

По предварительным данным, подросток вдохнула газ для изменения сознания и получения новых ощущений. Какое-то время после этого девочка была еще жива.

В СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать случившееся.

КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.

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