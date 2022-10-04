Под Новосибирском водитель легковушки погиб в жёстком столкновении с грузовиком. Фото: ГИБДД по НСО.

В ночь на вторник, 4 октября, в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 1053 км 850 м трассы Р-254 «Иртыш».

– Водитель 1965 года рождения за рулем «Хонды Стрим» ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска. В пути следования не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспортного средства. Из-за чего столкнулся с грузовиком Рено «Премиум». Тягачом управлял водитель 1973 года рождения, сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате жёсткого столкновения водитель легковушки погиб.

Обстоятельства аварии уточняют полицейские.

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