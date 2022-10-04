В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 7-ми баллов. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 7-мми баллов. Об этом сообщили специалисты сайта Airvoice.
– При возможности не выходите на улицу и закройте окна, – предупреждают эксперты.
По данным метеорологов Западно-Сибирского гидрометцентра, метеоусловия в городе будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.
– Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, – добавили синоптики.
Днем в Новосибирске будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +11 градусов.
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