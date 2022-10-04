В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 7-ми баллов. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 7-мми баллов. Об этом сообщили специалисты сайта Airvoice.

– При возможности не выходите на улицу и закройте окна, – предупреждают эксперты.

По данным метеорологов Западно-Сибирского гидрометцентра, метеоусловия в городе будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

– Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный, – добавили синоптики.

Днем в Новосибирске будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +11 градусов.

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