В Новосибирске 4-летнему ребёнку придавило ножки рентген-аппаратом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирской клинике ребёнку придавили ножки рентген-аппаратом. Об этом мама малыша написала на сайте «Фламп».

– 1 октября в 14:40 делали рентген пазух носа ребенку 4,5 года. Врач не рассчитала силу и придавила ребёнку ноги рентген-аппаратом. Ребёнок сильно испугался и плакал. Успокоили ребёнка, и я осмотрела ножки малыша на предмет ссадин и синяков. Далее врач поставила ребёнка на стул и сделала снимок. Почему сразу так нельзя было сделать, странно, – поделилась женщина.

После происшествия ребёнок стал жаловаться на боль в ножках. К вечеру на них появились синяки, поэтому родители отвезли малыша в травмпункт. Там врач диагностировал ушибы мягких тканей.

– Ребёнок напуган и теперь боится посещать больницы. Нам понадобится консультация психолога. Ужасная ситуация. Мне нельзя нервничать, так как я беременна, – добавила мама пострадавшего малыша.

Женщина добавила, что им позвонили из клиники и предложили компенсировать оплату за рентген, а также обследовать ребёнка. Но мама больше не хочет приходить в эту организацию.

По словам сибирячки, у ребенка был артрит, поэтому получение травм для него – недопустимо.

В деле, добавила женщина, разбирается полиция.

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