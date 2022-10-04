В Новосибирске нерадивые хозяева выкинули хомяка вместе с клеткой в подъезд. Фото: предоставлено Анастасией.

В Новосибирске нерадивые хозяева, которым, судя по всему, надоел хомяк, выставили его в подъезд. Вместе с клеткой. Подобрал малыша неравнодушный новосибирец в Ленинском районе города.

– Муж принес клетку с хомяком вчера. Я опубликовала в соцсети объявление о том, что ему нужен новый дом. Себе оставить не могли, – рассказала КП-Новосибирск супруга мужчины, Анастасия.

В соцсетях нашлись желающие приютить кроху. Как говорит девушка, хомячка сегодня заберет новый хозяин.

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