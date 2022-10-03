Новосибирская авиакомпания S7 вернула первый боинг лизингодателю

Новосибирская авиакомпания S7 вернула первый самолет лизингодателю.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирская авиакомпания S7 вернула первый самолет лизингодателю. Boeing 737 MAX 8 вылетел из аэропорта Толмачево, чтобы вернуться в Великобританию.
— Мы действительно вернули лизингодателю один самолет и планируем вернуть второй, — подтвердили КП-Новосибирск в авиакомпании.
Напомним, этот вид самолетов в России сейчас запрещен к использованию, поскольку он не прошел сертификацию в Росавиации из-за запрета в эксплуатации воздушного судна. Кроме того, сейчас, в связи с санкциями, российские авиаперевозчики не могут получать техподдержку и запчасти от западных производителей.
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