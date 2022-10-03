В Новосибирской области 43-летняя женщина пропала, приехав в гости к родственникам

В селе Медведск Черепановского района Новосибирской области ищут 43-летнюю Ольгу Вершинину. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В селе Медведск Черепановского района Новосибирской области ищут 43-летнюю Ольгу Вершинину. Женщина приехала в гости к родственникам. Они обнаружили ее отсутствие ночью 18 сентября. Куда и для чего она направилась — неизвестно.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в ярко-синие джинсы, светло-зеленая куртка и, предположительно, белые кроссовки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Ольга или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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