В Барнауле дали квартиру многодетной семье, дожидающейся жилья 7 лет

Многодетная семья из Барнаула, дожидающаяся жилья семь лет, наконец-то получила квартиру. Фото: Толк

Многодетная семья из Барнаула, дожидающаяся жилья семь лет, наконец-то получила квартиру. Об этом сообщает «Толк».

У Ольги есть муж и трое детей. Ранее они ютились в двухэтажном бараке. В расположении семьи было всего 17 метров квадратных.

В 2013 году здание признали аварийным. Потом в доме обрушилась стена, и всех жильцов выселили. Ольге и ее домочадцам пришлось переехать на съемную квартиру.

За аренду семья платила из своего кармана. При этом сибирякам заявляли, что новое жилье им не положено. Тогда супруги наняли адвоката и выиграли дело.

Суд постановил администрации в течение трех месяцев выделить барнаульцам квартиру. Однако время прошло, а ключи от нового жилья семье так и не вручили.

Ольга и ее муж не собирались сдаваться. Они обратились за помощью в краевую прокуратуру.

− В установленный срок жильцы не были переселены. В связи с чем прокуратурой района в суд направлено исковое заявление – об обязании администрации города Барнаула предоставить надлежащее заявителем жилое помещение, − рассказала помощник прокурора Железнодорожного района города Барнаула Яна Дуброва.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования. Многодетная семья наконец-то въехала в собственную квартиру.

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