Новосибирцы пожаловались на двоих мужчин, которые стреляли из окон многоэтажки

Жительница Новосибирска сообщила о том, что двое мужчин стреляли из окон многоэтажки. Фото: Инцидент Новосибирск

Жительница Новосибирска сообщила о том, что двое мужчин стреляли из окон многоэтажки. Произошло это вечером в воскресенье, 2 октября. Пост обеспокоенная сибирячка опубликовала в группе «Инцидент Новосибирск».

Как рассказала местная жительница, мужчины устроили стрельбу из автомата на территории жилого комплекса «Приозерный».

− Стреляли примерно с 16 этажа, − сообщила подписчица.

По ее словам, на место вызвали полицию, однако стражи правопорядка не приехали. Тогда новосибирцы самостоятельно вычислили, где живут стрелки. Автор поста отметила, что мужчины зашли в дом по адресу Каспийская, 1.

На парковке около дома обнаружили несколько гильз, а также разбитое стекло у одной из машин. Сибирячка считает, что в авто отрикошетил патрон.

В комментариях некоторые заверили, что оружие было не боевым, а охолощенным.

− Так это не боевой, а охолощенный, судя по гильзам. Кроме громких хлопков ничего нет будет, − объяснил новосибирец.

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