Двое жителей Новосибирска организовали нарколабораторию на даче

В Новосибирской области задержали двоих мужчин, организовавших нарколабораторию на даче. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирской области задержали двоих мужчин, организовавших нарколабораторию на даче. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Сибиряки производили и распространяли мефедрон. Нарколаборатория действовала на втором этаже дачного дома в одном из садовых товариществ НСО.

Владельцем дома оказался 40-летний новосибирец. При обыске эксперты-криминалисты обнаружили мефедрон, общая масса которого составила более 430 граммов, свертки с пахнущим коноплей веществом, полимерные канистры с прекурсором коричневого цвета, а также ящики с реактивами. Три ящика из шести находились в земле.

− Кроме того, в потайной комнате на втором этаже дома находилось более 50 единиц лабораторного оборудования и другие предметы, имеющие доказательное значение, − отметили в публикации.

Как сообщили в полиции, прекурсоры привозили на территорию СФО с Урала.

Стражи правопорядка задержали хозяина дома и 35-летнего жителя Первомайского района. У второго обнаружили координаты тайников с закладками. Они располагались вблизи реки Иня. Кинологи и оперативники изъяли эти закладки – общая масса запрещенного вещества в них составила более 48 граммов.

В отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемые будут находиться в СИЗО, пока идет расследование.

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