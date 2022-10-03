«Орет, пугает детей»: новосибирцы пожаловались на женщину-бомжа, соорудившую жилище у высотки

В Новосибирске женщина-бомж соорудила жилище у высотки. Фото: предоставлено Татьяной.

В Новосибирске у высотки на улице Сибиряков-Гвардейцев 44/3 появился дом из хлама. Его соорудила женщина-бомж и поселилась там. Такое маргинальное соседство пугает местных жителей.

– Сначала там просто был шалашик, а теперь – почти «капитальное» строение. Несколько раз замечали у нее гостей, распивающих спиртное. Женщина, которая живет там, орет сама с собой весь день матами. Дети боятся мимо ходить, а там дорога в школу. Даже самой жутко, – рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска Татьяна.

По словам девушки, женщина-бомж живет там около месяца. Вид у нее, как говорит сибирячка, пропитый. Из-за этого сложно понять, сколько бездомной лет.

– Позвонила в ЖЭУ, оттуда отправили в «Экологию-Новосибирск». Там приняли заявку на вывоз крупногабаритного мусора. Но не думаю, что они по телефону вникли в суть проблемы, – говорит Татьяна.

Двушка позвонила в дежурную часть полиции. Там приняли информацию и обещали провести проверку.

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