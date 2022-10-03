В Новосибирске полицейские задержали банду автоподставщиков. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске полицейские поймали автоподставщиков. Они, чтобы получить, страховые выплаты, инсценировали ДТП: столкновение грузовика с легковушкой. После чего аварию оформили по европротоколу. Известно, что аферисты сделали документы о подставной аварии, обратились в страховую компанию, после чего им выплатили 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Сотрудники полиции задержали троих участников группы – двоих мужчин 40 и 33 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, и 31-летнюю женщину, – говорится в сообщении полиции.

У подозреваемых прошли обыски. Полицейские нашли и изъяли у них документы на разные машины, бланки европротоколов, несколько мобильников, сим-карты и банковские карты.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере страхования. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 5 лет.

Одного из автоподставщиков отправили в СИЗО на время следствия, его подельник – под домашним арестом, а женщина – под подпиской о невыезде.

Полицейские устанавливают, причастны ли подозреваемые к другим аналогичным преступлениям.

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