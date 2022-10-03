В Барабинске под Новосибирском задержан подозреваемый в насилии над двухлетним мальчиком.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Барабинске под Новосибирском 18-летнего мужчину подозревают в насилии над двухлетним ребенком. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник в правоохранительных органах.
– Подозреваемый в настоящий момент задержан. Проводятся действия, направленные на выяснение и установление всех обстоятельств случившегося, – уточнил источник.
По предварительным данным, подозреваемый – 18-летний сожитель матери ребёнка.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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