Видео с парнем, укравшим роллы на 3 тысячи рублей, показали в соцсетях

Видео с парнем, укравшим роллы из магазина суши на 3 тысячи рублей, показали в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске парень украл роллы в магазине по продаже суши на 3 тысячи рублей. Похититель попал на видео. Произошел инцидент вечером 2 октября по адресу Титова 23а.

– Молодой человек сделал заказ, но платить не стал. Быстро ретировался на улицу вместе с едой, – написали в паблике «АСТ-54».

В комментариях заметили, что парень не впервые промышляет кражами. По словам очевидцев, в августе 2022 он таким же образом поступил в магазине на улице Зорге 129/4.

– Также подошёл на кассу с упаковкой пива. Ему озвучили сумму, а он схватил упаковку и побежал, – сообщили новосибирцы.

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