Сенаторы попали в санкционный список. Фото: Влад КОМЯКОВ/karelin-fond
Новосибирские сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин попали под санкции США. Их имена появились в новом списке на сайте минфин США 30 сентября.
Оба сенатора находятся в списке недалеко друг от друга. Владимир Городецкий на 41 месте, а Александр Карелин на 52.
Напомним, что не только люди, но и новосибирские компании попали под санкции США. К примеру, в этот список попал новосибирский завод «Север» и институт полупроводников СО РАН.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер