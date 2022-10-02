Сенаторы попали в санкционный список. Фото: Влад КОМЯКОВ/karelin-fond

Новосибирские сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин попали под санкции США. Их имена появились в новом списке на сайте минфин США 30 сентября.

Оба сенатора находятся в списке недалеко друг от друга. Владимир Городецкий на 41 месте, а Александр Карелин на 52.

Напомним, что не только люди, но и новосибирские компании попали под санкции США. К примеру, в этот список попал новосибирский завод «Север» и институт полупроводников СО РАН.

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