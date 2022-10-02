Рыбака доставили на берег. Фото: vk.com/mass54
В Новосибирске рыбак упал в воду и не смог выбраться. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Заобская.
- Бригада врачей скорой помощи просит доставить на берег упавшего в воду и промокшего рыбака в сильном алкогольном опьянении, - говорится в группе «Спасатели МАСС (16+)».
По словам спасателей, они довезли мужчину и передали врачам скорой помощи.
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