Рыбака доставили на берег. Фото: vk.com/mass54

В Новосибирске рыбак упал в воду и не смог выбраться. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Заобская.

- Бригада врачей скорой помощи просит доставить на берег упавшего в воду и промокшего рыбака в сильном алкогольном опьянении, - говорится в группе «Спасатели МАСС (16+)».

По словам спасателей, они довезли мужчину и передали врачам скорой помощи.

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