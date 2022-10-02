Часть мобилизованных приедут в Новосибирск. Фото: t.me/khovalyg_live

В Новосибирск отправили мобилизованных из Тувы. Об этом сообщил глава Республики Тыва в своих соцсетях. Он отметил, что тувинцев распределят в воинские подразделения для сборов и прохождения обучения.

- Большая часть мобилизованных, как я ранее говорил, остается в 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), где продолжает подготовку, - рассказал Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва.

Глава Республики так же уточнил, что они закупают все необходимое для мобилизованных и военнослужащих добровольцев.

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