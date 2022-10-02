Жители Академгородка жалуются на еле теплые батареи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Академгородка пожаловались на отсутствие отопления в домах. Об этом рассказала одна из подписчиц группы «Щ, Академ и окрестности».
- Улица Полевая, батарея немного теплее руки, поддерживается температура, что бы батареи при ночном минусе не лопнули, а мы мерзнем, - возмущается женщина.
В посте жительница дома интересуется куда нужно жаловаться. А в комментариях отписались те, в чьих квартирах похожая ситуация.
На чуть теплые батареи пожаловались проживающие на улице Героев Революции, Иванова и Разъездная.
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