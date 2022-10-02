Жители Академгородка жалуются на еле теплые батареи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Академгородка пожаловались на отсутствие отопления в домах. Об этом рассказала одна из подписчиц группы «Щ, Академ и окрестности».

- Улица Полевая, батарея немного теплее руки, поддерживается температура, что бы батареи при ночном минусе не лопнули, а мы мерзнем, - возмущается женщина.

В посте жительница дома интересуется куда нужно жаловаться. А в комментариях отписались те, в чьих квартирах похожая ситуация.

На чуть теплые батареи пожаловались проживающие на улице Героев Революции, Иванова и Разъездная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер