В Новосибирске ищут парочку, отоварившуюся на чужую карточку. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске полиция ищет пару молодых людей, отоварившуюся на чужую карточку. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
– 25 сентября текущего мужчина и женщина, воспользовавшись утерянной банковской картой, закупились в различных магазинах города Новосибирска. Ущерб составил более 8 тысяч рублей, – говорится в сообщении полиции.
Шопинг молодых людей попал на видео. На нем они уверенно берут с полок товар, судя по всему, не смотря на стоимость.
В отношении пары уже возбудили уголовное дело за кражу. Когда их найдут, им придется ответить за преступление по закону.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер