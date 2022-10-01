В Новосибирске ищут парочку, отоварившуюся на чужую карточку. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске полиция ищет пару молодых людей, отоварившуюся на чужую карточку. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

– 25 сентября текущего мужчина и женщина, воспользовавшись утерянной банковской картой, закупились в различных магазинах города Новосибирска. Ущерб составил более 8 тысяч рублей, – говорится в сообщении полиции.

Шопинг молодых людей попал на видео. На нем они уверенно берут с полок товар, судя по всему, не смотря на стоимость.

В отношении пары уже возбудили уголовное дело за кражу. Когда их найдут, им придется ответить за преступление по закону.

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