В новосибирский военкомат ищут помощника начальника отделения по учёту мобилизованных. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске в военкомат Дзержинского и Калининского районов ищут помощника начальника отделения по учету мобилизованных. Объявление об этом разметили на двери военкомата.

По контактному телефону, указанному в объявлении, ответили, что заработная плата такого сотрудника весьма скромная. Кандидатам предлагают 20 тысяч рублей. Однако оклад в условиях частичной мобилизации могут повысить. У работника, кто займет эту должность, должен быть четкий и красивый почерк. Связано это с тем, что ему придется заполнять военные билеты, пояснили в военкомате.

Объявление о поиске кандидатов появилось на двери военкомата. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Также в военкомат ищут технического работника. Ему нужно будет работать с призывниками.

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