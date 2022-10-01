Морозы до -12 градусов придут в Новосибирскую область. Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА

В Новосибирской области синоптики прогнозируют зимние холода. Так, в ночь на воскресенье, 2 октября, в некоторых районах региона температура опустится до -12 градусов.

– Ночью воскресенья, 2 октября, в Новосибирске будет -2…-7 градусов, местами до -12 градусов. В ночь на понедельник, 3 октября, ожидается -1…-6, местами до -11, в ночь на вторник, 4 октября, будет 0…-5. Местами до -10 градусов, – сообщили метеорологи Западно-сибирского гидрометцентра.

При этом днём в ближайшие дни в Новосибирской области будет плюсовая температура. Синоптики прогнозируют от +3 до +11 градусов. Осадков не ожидается, передают специалисты.

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