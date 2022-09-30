В Новосибирске волонтеры спасли собаку, брошенную на даче в мороз

В Новосибирске волонтеры спасли собаку, которую хозяева отказались забирать с дачи. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирске волонтеры спасли собаку, которую хозяева отказались забирать с дачи. Летом собачка по кличке Боня жила там вместе с хозяевами, а потом они уехали в город, а свою любимицу оставили на улице, посадив на цепь.

— У хозяев там, как я поняла, дети и свои заботы. Соседу по даче они сказали, что забирать собаку не планируют и попросили его найти ей новых хозяев. Боня осталась одна на улице, а в последние дни начался сильный мороз… Мы какое-то время ездили туда, кормили. Но когда уже выпадать снег начал, бросить там собаку не смогли и забрали к себе, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия. — Но оставить Боню у нас насовсем мы не можем. У самих две собаки, одна из них — на трех лапках… Нам будет тяжело за ней ухаживать. Поэтому ищем ей новый дом.

Боня очень добрая и активная собака. Фото: предоставлено Юлией

По словам волонтеров, Боня — очень активная и любвеобильная собака, быстро привязывающаяся к людям.

— Она сама по себе еще молодая, очень красивая. У нее гетерохромия (глаза разного цвета — прим. Ред.), что может говорить о том, что в роду у нее были хаски. Еще, судя по форме мордочки, могли быть питбули. Сама по себе она небольшого размера, легко сможет жить в квартире, — пояснила Юлия. — Она очень контактная, активная, любит людей. Сейчас, конечно, внезапный переезд в нашу квартиру, где есть другие животные, стал для нее стрессом, но она буквально не отходит от моего мужа. Он ведь ее с дачи и забрал. Видимо, видит в нем спасителя!

Если вы готовы стать для Бони новыми любящими хозяевами, то свяжитесь с Юлией по номерам телефона 8-952-930-10-65 или 8-923-226-37-40.

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