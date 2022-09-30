Новосибирск занял третье место по стоимости фастфуда

Новосибирск вошел в тройку лидеров по стоимости фастфуда. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Новосибирск со средним чеков в 499 рублей вошел в тройку лидеров по стоимости фастфуда. Дороже гамбургеры оказались только в Москве и Санкт-Петербурге. К таким выводам пришли аналитики Tinkoff Data совместно с Тинькофф Бизнесом после исследования рынка фастфуда в России в 2021-2022 годах. В расчет брали самые популярные сети: Burger King, KFC, McDonald’s и «Вкусно — и точка».

— Гости ресторанов стали внимательнее относиться к выбору блюд: видна тенденция на сокращение глубины чека — если раньше люди брали много блюд в стол, то сейчас некоторые гости стали заказывать ровно то, что они сами хотят. Или, как вариант, выбирать блюда чуть подешевле, — передает слова ресторатора и предпринимателя Александр Сысоев Infopro54.ru.

Аналитики отметили, что россияне стали реже посещать рестораны и кафе и меньше тратить там, однако траты на фастфуд выросли на 9%.

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