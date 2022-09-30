На двух автобусных маршрутах Новосибирска поймали 8 «зайцев»

В общественном транспорте Новосибирска поймали восемь «зайцев». Совместный рейд департамента транспорта и полиции прошел на остановках «Ленинский ЗАГС» и «ДК «Металлург» по маршрутам автобусов №5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный» и №96 «Цветущая Плющиха — Ул. С. Кожевникова».

— Пассажирам, в отношении которых составлен протокол, выданы уведомления о назначении времени и места рассмотрения дела в районной комиссии по месту совершения административного правонарушения. Комиссия примет решение о назначении административного наказания, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете пояснили, что рейды проходили только в транспорте оборудованном безкондукторной системой оплаты. Всего в Новосибирске валидаторами оборудовано 188 из 217 автобусов, 13 троллейбусов и 13 трамваев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер