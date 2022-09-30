Зажеванная банкоматом карта помогла новосибирцу не стать жертвой мошенников

Мужчина хотел перевести 225 тысяч рублей на счет аферистов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Житель Карасука Новосибирской области чудом не стал жертвой мошенников. Началось все с того, что сибиряку позвонили якобы из банка и рассказали о странной активности на его карте. Чтобы защитить деньги от аферистов, ему посоветовали перевести все средства — 225 тысяч рублей на сторонний счет и даже предоставили его. Перепуганный мужчина пошел к ближайшему банкомату, но тот зажевал карту, когда сибиряк пытался положить на нее деньги. А пока ее доставали, сотрудники банка переубедили мужчину делать подозрительные переводы.

— Неожиданная проблема с картой сохранила накопления жителя Карасука, а омичи в ближайшее время предстанут перед судом, — рассказала Горсайту начальник следственного отдела МО МВД России «Карасукский» Наталья Бендер.

Благодаря конфузу с картой мужчине удалось сохранить свои деньги, а полиции установить личности мошенников. Ими оказались два молодых человека из города Омска. За вознаграждение они просили знакомых открыть новый счёт, затем обзванивали по телефону людей и «разводили» на деньги.

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