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Происшествия30 сентября 2022 14:45

Зажеванная банкоматом карта помогла новосибирцу не стать жертвой мошенников

Мужчина хотел перевести 225 тысяч рублей на счет аферистов
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина хотел перевести 225 тысяч рублей на счет аферистов.

Мужчина хотел перевести 225 тысяч рублей на счет аферистов.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Житель Карасука Новосибирской области чудом не стал жертвой мошенников. Началось все с того, что сибиряку позвонили якобы из банка и рассказали о странной активности на его карте. Чтобы защитить деньги от аферистов, ему посоветовали перевести все средства — 225 тысяч рублей на сторонний счет и даже предоставили его. Перепуганный мужчина пошел к ближайшему банкомату, но тот зажевал карту, когда сибиряк пытался положить на нее деньги. А пока ее доставали, сотрудники банка переубедили мужчину делать подозрительные переводы.

— Неожиданная проблема с картой сохранила накопления жителя Карасука, а омичи в ближайшее время предстанут перед судом, — рассказала Горсайту начальник следственного отдела МО МВД России «Карасукский» Наталья Бендер.

Благодаря конфузу с картой мужчине удалось сохранить свои деньги, а полиции установить личности мошенников. Ими оказались два молодых человека из города Омска. За вознаграждение они просили знакомых открыть новый счёт, затем обзванивали по телефону людей и «разводили» на деньги.

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