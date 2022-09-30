"Оружием" стала бита. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирец ударил знакомого в лоб битой после ссоры. Инцидент произошел в Новосибирском районе. Как обвиняемый рассказал в суде, он приехал в гости за аккумулятором. А затем во дворе дома поругался с одним из знакомых.

- После ссоры он зашел в дом и увидел как к нему идет другой мужчина. Новосибирец подумал, что он намерен заступиться за того, с кем мужчина ранее поссорился. Новосибирец ударил предполагаемого обидчика в лоб битой, - говорится на сайте суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине дали 2 года условно.

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