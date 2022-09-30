Новый парк площадью 13 гектаров появится в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал Анна Терешкова.

В Новосибирске в микрорайоне Щ появится новый парк. Площадь зеленой зоны займет 13 гектаров. В мэрии Новосибирска заключили контракт на разработку дизайн-проекта объекта.

Известно, что подрядчиком станет ООО «Д54 Эрнест». С этой компанией договор заключили в департаменте спорта и молодежной политики города. Территория нового парка займет весь микрорайон Щ: от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе.

Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, «Д54» будет финансировать 1-й этап создания нового парка. Речь о разработке концепции и комплексного проекта благоустройства. Создать и предоставить проект необходимо до февраля 2023 года. При этом, по словам вице-мэра, участие в разработке примут и сами жители микрорайона. Так, в ноябре для этих целей пройдет семинар в «Точке кипения» в Академгородке.

Компания, которая будет обустраивать новый парк, недавно получила разрешение на строительство жилого дома на бульваре Молодежи в Новосибирске. Объект предполагает 120 квартир, а также офисные помещения.

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