Новый парк площадью 13 гектаров появится в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал Анна Терешкова.
В Новосибирске в микрорайоне Щ появится новый парк. Площадь зеленой зоны займет 13 гектаров. В мэрии Новосибирска заключили контракт на разработку дизайн-проекта объекта.
Известно, что подрядчиком станет ООО «Д54 Эрнест». С этой компанией договор заключили в департаменте спорта и молодежной политики города. Территория нового парка займет весь микрорайон Щ: от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе.
Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, «Д54» будет финансировать 1-й этап создания нового парка. Речь о разработке концепции и комплексного проекта благоустройства. Создать и предоставить проект необходимо до февраля 2023 года. При этом, по словам вице-мэра, участие в разработке примут и сами жители микрорайона. Так, в ноябре для этих целей пройдет семинар в «Точке кипения» в Академгородке.
Компания, которая будет обустраивать новый парк, недавно получила разрешение на строительство жилого дома на бульваре Молодежи в Новосибирске. Объект предполагает 120 квартир, а также офисные помещения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер