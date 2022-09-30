Наглый водитель объехал пробку, пристроившись за скорой в Новосибирске

Водитель проехал прямо за скорой по встречке. Фото: АСТ-54.

В пятницу, 30 сентября, в Новосибирске водитель кроссовера Hyundai Tucson необычным способом объехал пробку на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель выехал на встречную полосу и двигался за автомобилем скорой помощи. Нарушение попало на запись видеорегистратора.

Как уточнили в группе пропаганды новосибирской Госавтоинспекции, сейчас нарушителя ищут экипажи ГИБДД. Находчивого водителя привлекут к административной ответственности.

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