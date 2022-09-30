В Новосибирске женщина за рулем «Лексуса» сбила 17-летнюю девочку, переходившую дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске 33-летняя водитель LEXUS RX300 сбил девочку-подростка. ДТП произошло вечером 29 сентября на улице Даргомыжского.

– Девушка переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Известно, что несовершеннолетняя в результате аварии серьёзно пострадала. Девочку госпитализировали с различными травмами.

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