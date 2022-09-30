В Новосибирске трехлетняя девочка застряла пальцем в горшке. Фото: МАСС.
В Кировском районе Новосибирска 3-летняя девочка пальцем застряла в пластмассовом горшке. Мама не смогла помочь малышке и вызвала спасателей.
–Экипаж прибыл на улицу Аникина около полуночи 29 сентября. Палец девочки освободили, – говорится в сводке МАСС.
Помощь врачей малышке не понадобилась. Ребёнка передали матери.
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