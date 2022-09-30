Письма с угрозами о минировании прислали в новосибирские школы

Письмо с угрозами о минировании разослали в новосибирские школы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 7 утра в пятницу, 30 сентября, в школы Новосибирска разослали угрозы о минировании. Письма поступили на почту более чем 70 школ, мэрии Новосибирска и СМИ. Письмо имеется в распоряжении редакции КП-Новосибирск.

Сообщение адресовано администрации Новосибирска. В тексте указано, что некая женщина вместе с сообщниками пронесет взрывные устройства во все школы Новосибирска, которые сдетонируют в 14:30.

В пресс-службе главного управления МВД России по региону сообщили, что прокомментируют ситуацию позже. Пока обращений в полицию не поступало. В следственном управлении СК России по Новосибирской области ситуацию взяли на контроль.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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