В Алтайском крае похитителю школьницы дали 20 лет

В Алтайском крае мужчину, похитившего школьницу, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Алтайском крае мужчину, похитившего школьницу, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Об этом пишет Amic со ссылкой на Следственный комитет.

Выяснилось, что 41-летний злоумышленник наблюдал за школьницей с июня по июль 2021 года. Днем 31 июля он увидел, как 12-летняя девочка едет на велосипеде. Мужчина догнал несовершеннолетнюю и столкнул ее с транспортного средства. После этого он связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок.

Злоумышленник привез «жертву» в помещение бани. Он заявил, что будет удерживать школьницу на протяжении нескольких лет. Затем пристегнул к шее ребенка цепь. Вещи и велосипед девочки житель Алтайского края бросил на берегу водоема – якобы она утонула.

− Почти двое суток мужчина удерживал несовершеннолетнюю и угрожал ей убийством. Однако в ночь на 2 августа отпустил ее, а сам скрылся, − отметили в публикации.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали в Республике Алтай. В ходе предварительного следствия также выяснилось, что в 2015 году мужчина совершил преступление против половой свободы несовершеннолетней.

Жителя Алтайского края признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в, д» части второй статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего») и части первой статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), а также других правонарушений. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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