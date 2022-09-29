В Советском районе Новосибирска высадят 6 тысяч саженцев сибирской ели. Фото: Яна ЛИСИНА

В Новосибирске в Советском районе высадят 6 тысяч сибирских елей. Деревья на площади 1,5 гектаров появятся в лесном массиве недалеко от Нижней Ельцовки. Ёлочки, возраст которых 3 года, появятся там по программе лесовосстановления, пишет «Навигатор».

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, мероприятие по высадке деревьев организовано управлением по благоустройству общественных пространств мэрии. В акции примут участие представители МАУ «Горзеленхоза», сотрудники новосибирской полиции и волонтеры.

Запланировали работы на 30 сентября. В пятницу утром участники отправятся в 61-й квартал Первомайского участкового лесничества. Именно там им предстоит вручную высадить ёлочки.

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