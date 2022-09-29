В новосибирском аэропорту барнаулец украл дорогой смартфон, оставленный на скамейке. Фото: УТ МВД СФО.

У 26-летней жительницы Якутска в новосибирском аэропорту Толмачево пропал смартфон за 50 тысяч рублей. Она обратилась к транспортным полицейским и сообщила, что исчез гаджет в стерильной зоне.

– Оперативники установили, что похитил телефон 44-летний барнаулец. В день кражи он прибыл в Толмачево. Там ожидал рейс в одно из среднеазиатских государств. Телефон он заметил в стерильной зоне на скамейке. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает и присвоил гаджет себе. Он забрал телефон и с ним улетел за пределы РФ. Однако затем он испугался ответственности и оставил смартфон в самолете. Это его не спасло – когда он вернулся в Россию, его задержали транспортные полицейские, – рассказали в УТ МВД СФО.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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