Майнеры украли электроэнергию на 4 миллиона рублей в подвале жилого дома Новосибирска

Майнеры незаконно подключили свою ферму к электричеству. Фото: АО "РЭС".

В Новосибирске майнеры криптовалюты незаконно потратили электроэнергию почти на 4 миллиона рублей. Добытчики биткоинов расположились на цокольном этаже жилого дома в Ленинском районе. На постоянный гул пожаловались соседи. Об этом рассказали в пресс-службе «Региональных электрических сетей».

– В ходе проведения проверки энергопринимающих устройств нежилого помещения, которое собственник ранее использовал для ведения предпринимательской деятельности, энергетики выявили несанкционированное подключение дополнительной проводки в обход расчетного прибора учета, – сообщили в пресс-службе «РЭС».

Ущерб предприятию составил около 4 миллионов рублей. Оборудование изъяли сотрудники полиции, а в отношении майнера завели уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба в крупном размере путем обмана. Его могут приговорить к лишению свободы на срок до 5 лет.

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