Мошенники предлагают купить поддельные справки о ВИЧ и гепатите призывникам из Новосибирска

Новосибирцы призывного возраста стали получать странные сообщения и звонки. Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирцам призывного возраста стали рассылать рекламу с предложением поддельных справок о заболеваниях ВИЧ и гепатит С. Скриншот с таким сообщением читатель прислал в редакцию КП-Новосибирск.

Мошенники предлагают целый перечень услуг: от больничных листов с разными заболеваниями, чтобы получить отсрочку, вплоть до справок о тяжелых непризывных болезнях. Однако такая система бесполезна и мошенничество все равно выявят, а призывник может попасть под уголовную статью о подделке документов.

Новосибирцам предлагают поставить липовые диагнозы, чтобы избежать мобилизации. Фото: предоставлено читателем.

– Во-первых, здоровому человеку попасть на учет невозможно. Во-вторых, даже у больных, которые официально стоят на учете, на Госуслугах это указано никогда не будет. Никаких выплат тоже нет, – прокомментировали КП-Новосибирск в Центре СПИД.

Получить справку можно только при постановке на учет. Фото: Центр СПИД.

Люди с ВИЧ-инфекцией не годны к военной службе. Они имеют категорию «Д». Такую справку можно получить только в Центре СПИД.

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