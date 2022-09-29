Мошенники предлагают купить поддельные справки о ВИЧ и гепатите призывникам из Новосибирска

Новосибирцы призывного возраста стали получать странные сообщения и звонки.
Фото: Александр ГЛУЗ
Новосибирцам призывного возраста стали рассылать рекламу с предложением поддельных справок о заболеваниях ВИЧ и гепатит С. Скриншот с таким сообщением читатель прислал в редакцию КП-Новосибирск.
Мошенники предлагают целый перечень услуг: от больничных листов с разными заболеваниями, чтобы получить отсрочку, вплоть до справок о тяжелых непризывных болезнях. Однако такая система бесполезна и мошенничество все равно выявят, а призывник может попасть под уголовную статью о подделке документов.
Новосибирцам предлагают поставить липовые диагнозы, чтобы избежать мобилизации. Фото: предоставлено читателем.
– Во-первых, здоровому человеку попасть на учет невозможно. Во-вторых, даже у больных, которые официально стоят на учете, на Госуслугах это указано никогда не будет. Никаких выплат тоже нет, – прокомментировали КП-Новосибирск в Центре СПИД.
Получить справку можно только при постановке на учет. Фото: Центр СПИД.
Люди с ВИЧ-инфекцией не годны к военной службе. Они имеют категорию «Д». Такую справку можно получить только в Центре СПИД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер