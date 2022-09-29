Биль и Новоселов стали новыми депутатами Заксобрания Новосибирской области

Андрей Биль (слева) и Виталий Новоселов (справа) получили мандаты. Фото: Заксобрание НСО.

В четверг, 29 сентября, в Новосибирской области мандаты вручили двум новым лицам Заксобрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутатом по избирательному округу № 4 стал экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов – замдиректора компании «Маркет-2», владеющей продуктовыми магазинами. Директор «Чикской птицефабрики» Андрей Биль избран депутатом по округу № 10.

Председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив вручил новым народным избранникам удостоверения депутатов и нагрудные знаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber