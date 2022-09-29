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Общество29 сентября 2022 5:24

В Новосибирске с 30 сентября запустят трамвай № 29

Движение восстановят после большого ремонта теплотрассы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске возобновляют движение троллейбуса № 29.

В Новосибирске возобновляют движение троллейбуса № 29.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске с 30 сентября восстановят движение троллейбуса № 29. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Проезжую часть на улице Ватутина от Новогодней до площади Карла Маркса после ремонта теплотрассы восстановили и оборудовали для проезда троллейбусов.

Троллейбус № 29 от Северо-Чемского жилмассива до метро «Площадь Маркса» снова начнет ходить с пятницы, 30 сентября.

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