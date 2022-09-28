Пятеро новосибирцев устроили погром в спортивном клубе

Пятеро жителей Новосибирска устроили погром в одном из местных спортклубов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пятеро жителей Новосибирска устроили погром в одном из местных спортклубов. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
История берет начало с мая 2021 года. Мужчины в возрасте от 27 до 48 лет пришли в спортивный клуб FreeFly, который расположен в Железнодорожном районе. Новосибирцы начали угрожать владельцу клуба. Они потребовали, чтобы предприниматель систематически переводил им деньги за право осуществлять коммерческую деятельность.
Владелец не стал выполнять данное требование. В июле 2021 года обвиняемые вновь явились к нему. Они начали громить спортклуб – ущерб составил 900 тысяч рублей.
Всех мужчин задержали. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).
Известно, что четверо сибиряков имеют судимости. Уголовно дело в отношении еще одного мужчины выделили в отдельное производство в связи с его розыском.
− Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. По делу потерпевшим заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемых наложен арест, − отметили в прокуратуре.
Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер