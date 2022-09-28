Пятеро новосибирцев устроили погром в спортивном клубе

Пятеро жителей Новосибирска устроили погром в одном из местных спортклубов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятеро жителей Новосибирска устроили погром в одном из местных спортклубов. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

История берет начало с мая 2021 года. Мужчины в возрасте от 27 до 48 лет пришли в спортивный клуб FreeFly, который расположен в Железнодорожном районе. Новосибирцы начали угрожать владельцу клуба. Они потребовали, чтобы предприниматель систематически переводил им деньги за право осуществлять коммерческую деятельность.

Владелец не стал выполнять данное требование. В июле 2021 года обвиняемые вновь явились к нему. Они начали громить спортклуб – ущерб составил 900 тысяч рублей.

Всех мужчин задержали. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Известно, что четверо сибиряков имеют судимости. Уголовно дело в отношении еще одного мужчины выделили в отдельное производство в связи с его розыском.

− Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. По делу потерпевшим заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемых наложен арест, − отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд.

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