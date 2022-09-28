В Новосибирске собака провалилась в глубокий открытый колодец. Фото: МАСС.
В Калининском районе Новосибирск в открытый колодец провалилась собака. Об этом в службу спасения сообщила очевидица утром 28 сентября.
– Инцидент произошел на улице Красных Зорь. Спасатели оперативно прибыли на место. Собаку с помощью веревки подняли на поверхность, – уточнили в МАСС.
Спасенное животное оказалось беспородным. Собаку передали в Центр передержки домашних животных.
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