Новосибирский Минпромторг выступил за введение масочного режима в магазинах

В Новосибирской области вновь предложили ввести масочный режим в магазинах.
Фото: Михаил ПАТЛИС
В Новосибирской области вновь предложили ввести масочный режим в магазинах. С такой инициативой выступил Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Его цитирует правительство НСО.
Работники сферы обслуживания тесно контактируют с населением. Поэтому министр порекомендовал им носить одноразовые медицинские маски.
− Также рекомендуем проводить вакцинацию и ревакцинацию, в том числе от коронавируса, − отметил Андрей Гончаров.
Ранее КП-Новосибирск писала, что за ношение масок выступила главный эпидемиолог региона Елена Пудова.
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