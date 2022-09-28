Новосибирский Минпромторг выступил за введение масочного режима в магазинах

В Новосибирской области вновь предложили ввести масочный режим в магазинах. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Новосибирской области вновь предложили ввести масочный режим в магазинах. С такой инициативой выступил Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Его цитирует правительство НСО.

Работники сферы обслуживания тесно контактируют с населением. Поэтому министр порекомендовал им носить одноразовые медицинские маски.

− Также рекомендуем проводить вакцинацию и ревакцинацию, в том числе от коронавируса, − отметил Андрей Гончаров.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за ношение масок выступила главный эпидемиолог региона Елена Пудова.

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