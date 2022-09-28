В Новосибирске на 70% выполнили гидроизоляцию дорожного полотна четвертого моста

Гидроизоляцию дорожного полотна четвертого моста через реку Обь в Новосибирске выполнили на 70%. Фото: Группа «ВИС»

Гидроизоляцию дорожного полотна четвертого моста через реку Обь в Новосибирске выполнили на 70%. Об этом сообщили в Телеграм-канале Группы «ВИС».

Площадь укладки составила около 15 тысяч метров квадратных. Как объяснили в компании, гидроизоляционный слой защищает дорожное полотно от перепадов температур и сезонной влаги.

− На Зыряновском путепроводе в правобережной части города эти работы уже завершены, − уточнили в публикации.

В начале октября на проезжую часть путепровода и пролетного строения моста начнут укладывать литой асфальт. Этот материал считается инновационным – в России его начали использовать совсем недавно.

Как отметили в Группе «ВИС», к строительству четвертого моста привлечены более 1270 рабочих и 180 единиц строительной техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber