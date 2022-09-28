Новосибирец сел в тюрьму за склад бутылок поддельной водки и коньяка на Затулинке

Полиция накрыла подпольный склад через год с лишним Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 53-летний предприниматель получил тюремный срок за производство контрафактного алкоголя на Затулинке. Подробности сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

В 2016 году новосибирский предприниматель с подельником арендовали склад на ул.Петухова. Они закупили оборудование, бутылки, поддельные этикетки для водки и коньяка, а также липовые акцизные марки. Подсудимый нанял рабочих и наладил производство. Местные жители видели грузовики, которые принимали и увозили товар.

Через год подпольный цех накрыла полиция. Экспертиза установила, что спиртное было контрафактным и не соответствовало крепости, указанной на этикетках. Кроме того, на бутылках были наклеены поддельные акцизы. Всего к концу 2017 года на складе обнаружили более 8,7 тысяч бутылок, в том числе бутылки водки и коньяка, якобы произведенных компаниями в Кольцово и в Дагестане. Тем самым, двум предприятиям был причинен ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве алкоголя в особо крупном размере и незаконном использовании средств индивидуализации товаров группой лиц.

- В судебном заседании 53-летний подсудимый вину в совершении преступления не признал, поскольку не знал, что производство алкогольной продукции является незаконным. Кировский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима, - сообщил КП-Новосибирск прокурор Кировского района Роман Гулиев.

Приговор в законную силу не вступил.

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