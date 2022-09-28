Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 6:23

СГК выявила дефект на теплотрассе на левом берегу Новосибирска

Специалисты определяют, где именно находится проблемный участок
Анастасия ХРОМЫХ
На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе.

На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

На данный момент специалисты пытаются определить, где именно находится проблемный участок. После этого будет понятен масштаб аварии и объем работ, которые предстоит выполнить.

− В связи с повреждением ухудшились параметры теплоснабжения, − рассказали в СГК.

Это коснулось улиц жилмассивов Башня и Телецентр, а также домов, расположенных на Немировича-Данченко, Вертковской и Горской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber