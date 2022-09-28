СГК выявила дефект на теплотрассе на левом берегу Новосибирска

На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

На данный момент специалисты пытаются определить, где именно находится проблемный участок. После этого будет понятен масштаб аварии и объем работ, которые предстоит выполнить.

− В связи с повреждением ухудшились параметры теплоснабжения, − рассказали в СГК.

Это коснулось улиц жилмассивов Башня и Телецентр, а также домов, расположенных на Немировича-Данченко, Вертковской и Горской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber