СГК выявила дефект на теплотрассе на левом берегу Новосибирска

На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На левом берегу Новосибирска выявили дефект на теплотрассе. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в Сибирской генерирующей компании.
На данный момент специалисты пытаются определить, где именно находится проблемный участок. После этого будет понятен масштаб аварии и объем работ, которые предстоит выполнить.
− В связи с повреждением ухудшились параметры теплоснабжения, − рассказали в СГК.
Это коснулось улиц жилмассивов Башня и Телецентр, а также домов, расположенных на Немировича-Данченко, Вертковской и Горской.
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