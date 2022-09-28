В Новосибирске неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Советском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии он не остановился, не оказал помощь пострадавшей. Просто скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.

– Произошла авария в 9 вечера 27 сентября. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Шлюзовой со стороны Русской улицы в сторону улицы Балтийской. В пути следования, не предоставив преимущества, сбил женщину-пешехода в зоне пешеходного перехода, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Пенсионерка 1951 года рождения получила различные травмы. Скорая помощь увезла ее в больницу.

В полиции просят всех, кто обладает информацией о происшествии позвонить по телефонам: 232-23-21, 232-23-35.

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