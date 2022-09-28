В НОВАТе прокомментировали ситуацию с Александром Карелиным и мобилизацией больного музыканта

В НОВАТе прокомментировали инцидент с мобилизацией больного музыканта. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирском театре оперы и балета подтвердили, что музыкант из их оркестра обращался за помощью к члену Совета Федерации Александру Карелину. Напомним, мужчине пришла повестка в рамках частичной мобилизации.

– Все было в рамках правового поля: как ранее сказал Александр Карелин, музыкант НОВАТа официально обратился к нему. Сейчас он проходит медицинское обследование, – сообщили КП-Новосибирск в театре.

Никто из артистов и музыкантов НОВАТа на данный момент не мобилизован.

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